Belediye, Kurban Bayramı’na hazır
Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.
Çorum Belediyesi’nin bayram boyunca Çorum halkının hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İlgili birimlerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Yine bayram boyunca su arıza, kanalizasyon ve içme suyu arıtma tesislerinde nöbetçi personelimiz hazır bulunacak” dedi.
Kurban Bayramı sebebiyle yoğunluk yaşanan Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı, bayramın 3. gününe kadar açık olacak.
Başkan Aşgın, Kurban Bayramı’nda vatandaşların istek ve şikâyetlerini Alo Zabıta 153 ve WhatsApp istek şikâyet hattı 0 501 1001919 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi. (Haber Merkezi)
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