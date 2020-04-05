Belediye, kura ile belirlenen işçi adaylarına mülakat yaptı

Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştırmak için işçi alıyor. Adaylar 2 Nisan Perşembe günü noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmiş ve mülakata girmeye hak kazanmışlardı.