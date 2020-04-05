Belediye, kura ile belirlenen işçi adaylarına mülakat yaptı

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü başkanlığında oluşturulan mülakat komisyonu kura ile belirlenen 183 işçi adayına mülakat yaptırıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü’nde yapılan mülakat 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Mülakatta başarılı olan 61 kişi 6,5 ay süre ile Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışacak. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında mülakata alınan işçi adaylarının ateşi ölçüldü ve tüm adaylar maske takarak mülakat salonuna alındı.
(Haber Merkezi)