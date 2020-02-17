Belediye küçük el aleti ve hırdavat malzemesi alıyor

Belediye, Küçük El Aletleri ve Hırdavat Malzemesi Alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 248 bin 374 TL olan ihaleye üç firma teklif sundu.

Firmaların belgelerinin incelenmesi ile başlayan ihalede daha sonra teklifler açıldı. Buna göre Uğur Toprak 239 bin 400 TL teklif sunarken, Mehmet Zeki Turan 268 bin 008 TL ve Turanlar Yapı ise 274 bin 300 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belge ve tekliflerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıklarken, ihale ile Belediye’ye bağlı tüm müdürlüklerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 280 Kalem Küçük El Aletleri ve Hırdavat Malzemesi alımı yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)