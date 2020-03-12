Belediye, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ifade edildiği gibi dünyayı etkisi altına alan korona virüsün henüz ülkemizde münferit vaka şeklinde görüldüğünü hatırlattı.

Durum böyle olmasına rağmen Çorum Belediyesi olarak vatandaşın sağlığını korumak düşüncesiyle önleyici bir takım kararlar aldıklarını söyleyen Başkan Aşgın, bunları kamuoyu ile paylaştı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın alınan önlemleri şu şekilde açıkladı: “Belediyemiz tarafından yapılacak önleyici çalışmalarda daha etkin ve daha hızlı hareket edebilmek amacıyla Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü, koordinatör başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Dezenfeksiyon işlemiyle ilgili Belediyemiz tarafından 3 bin litre önleyici malzeme tedarik edilerek depolanmıştır. Halkımızın yoğun olarak kullandığı Belediye hizmet binaları, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali ve yeşil alanlar gibi yerlerde gerekli tedbirler alınmıştır. Toplu ulaşım araçlarında dezenfekte işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Virüsün yayılma ihtimaline karşı daha önceden yapılması planlanan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında yapılacak “Kahramanlık Türküleri Konseri”; 20-29 Mart tarihleri arasında 70 yayınevi ve 25 yazarın katılımıyla yapılacak Kitap ve Kültür Günleri ve 1 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Aşık Borani Vefa Gecesi tehir edilmiştir.

Belediye olarak tedbirlerimizi en üst düzeyde almış bulunuyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı üzere “14 kural”ını titizlikle uygulamaları, bireysel hijyene dikkat etmeleri, bu konuda daha bilinçli davranmaları önem arz etmektedir”

(Haber Merkezi)