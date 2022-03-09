Belediye konut arsası satacak
Çorum Belediyesi Kuruçay Mevkii Silmkent bölgesinde bulunan Villa-Konut arsalarını ihale ile satacak.
Güncel 09.03.2022, 00:15
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Belediye Basın Biriminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Kuruçay Mevkii Slimkent bölgesinde bulunan 10 adet Villa-Konut arsalarının 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile satılacağı belirtildi.
İhale, bugün saat 15.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak. Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/10-adet-arsa-satisi/ internet adresinden ulaşılabilecek.
(Haber Merkezi)
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