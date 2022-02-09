Belediye konut arsalarının tamamını 5.6 milyona sattı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale ile İbrahim Çayırı mevkiinde bulunan 9 adet konut arsası açık artırma ile satıldı.

Muhammen bedeli 460 bin lira ile 630 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ve büyüklükleri de 468.08 metrekare ile 600 metrekare arasında değişen arsalar için düzenlenen ihaleye Mustafa Penez, Hakan Gürcü, Erdal Gök, İsmail Zurnacı, Mustafa Eker, Mustafa Özsağlam adına Selim Yıldırım, Yasin Özkader, Cenan Özkader, Ali Aydın, Emrah Yılmaz, Abdulkerim Şener ve Hüseyin Şahin katıldı.

Ayrı ayrı düzenlenen ve açık artırmaya sunulan konutlardan muhammen bedeli 460 bin TL olan 2873 ada 3 parseldeki 472,95 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 560 bin lira ile İsmail Zurnacı vurdu. Muhammen bedeli 535 bin lira değerindeki 2873 ada 4 parselde 551,66 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 612 bin lira ile Mustafa Eker, muhammen bedeli 535 bin TL olan 5 numaralı parseldeki 551,63 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 650 bin lira ile Selim Yıldırım, muhammen bedeli 495 bin TL olan 6 numaralı parselde 468, 84 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 655 bin lira ile Ali Aydın, muhammen bedeli 470 bin TL olan 7 numaralı parseldeki 468,82 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 631 bin lira Cenan Özkader, muhammen bedeli 470 bin TL olan 8 numaralı parseldeki 468,08 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 640 bin lira ile Ali Aydın, muhammen bedeli 630 bin TL olan 9 numaralı parselde 600 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 665 bin lira ile Selim Yıldırım, muhammen bedeli 570 bin TL olan 10 numaralı parselde 585,39 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 575 bin lira ile Hakan Gürcü ve son olarak muhammen bedeli 570 bin TL olan 11 numaralı parselde 585 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 580 bin lira Selim Yıldırım verdi.

Buna göre sonucu başkanlık makamının onayının ardından kesinleşecek olan ihalede satılan 9 konut arsasından Çorum Belediyesi’nin kasasına 5 milyon 568 bin TL girmiş olacak.



(Volkan SINAYUÇ)