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Belediye Konferans Salonu’nda yangın paniği

Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ses sistemlerinin bulunduğu odada kabloların birbirine temas etmesi nedeniyle çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Güncel 02.11.2020, 19:18
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Belediye Konferans Salonu’nda yangın paniği

İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelirken, yangının görevli personel tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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