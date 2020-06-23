Belediye klima malzemesi alıyor

Belediye Tesisler Müdürlüğü Buhara Kültür Merkezi’nde bulunan Chiller eşanjör sistemi ve otomasyon ekipmanlarının montaj dahil klima malzemesi alım ihalesinde yaklaşık maliyet 618 bin 912 lira olarak belirlenirken ihalede 3 firma teklif sundu.

Çözüm Elektrik ihalede 535 bin 500 lira, Abdullah Bostancı 580 bin lira, Murat Zurnacı ise 599 bin 731 lira (Haber Merkezi)