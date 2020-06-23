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Belediye klima malzemesi alıyor
Belediye klima santrali için malzeme alım ihalesi gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlık yaptı.
Güncel 23.06.2020, 19:02
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Belediye Tesisler Müdürlüğü Buhara Kültür Merkezi’nde bulunan Chiller eşanjör sistemi ve otomasyon ekipmanlarının montaj dahil klima malzemesi alım ihalesinde yaklaşık maliyet 618 bin 912 lira olarak belirlenirken ihalede 3 firma teklif sundu.
Çözüm Elektrik ihalede 535 bin 500 lira, Abdullah Bostancı 580 bin lira, Murat Zurnacı ise 599 bin 731 lira (Haber Merkezi)
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