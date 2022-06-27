Belediye kışlık kıyafet alıyor
Çorum Belediyesi 2022 Yılı Kışlık Kıyafet mal alımı için ihale düzenledi.
Güncel 27.06.2022, 19:47
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda kışlık kıyafet alımı ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.
Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen, Behlediye Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan zabıta ve özel güvenlik personeline verilmek üzere 13 kalem kışlık kıyafet alımını kapsayan ihaleye bir firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 277 bin 871 TL olan ihaleye katılan BKM Tekstil Giyim firması 313 bin 50 TL teklif sundu. Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmaya resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.
(Volkan SINAYUÇ)
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