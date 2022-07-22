Belediye kışlık kıyafet alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda kışlık kıyafet alımı ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen, Belediye Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan zabıta ve özel güvenlik personeline verilmek üzere 13 kalem kışlık kıyafet alımını kapsayan ihaleye iki firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 329 bin 165 TL olan ihaleye katılan Naturel Sosyal Hizmetler Tekstil firması 284 bin 475 TL teklif verirken, BKM Tekstil Giyim firması 320 bin 700 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

