Belediye kışlık kıyafet alımı için ihale düzenledi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Kışlık Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma teklif verdi.

Buna göre Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Zabıta ve Özel Güvenlik Personeli için 2020 yılı için 19 kalemde kışlık kıyafet alımı için yapılan ihalede Ankaralı Naturel Sosyal Hizmetler firması 123 bin 238 TL teklif sunarken, Çorumlu BKM Tekstil ise 153 bin 925 TL’lik teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın, firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)