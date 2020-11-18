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Belediye, kış ekipmanı alıyor

Çorum Belediyesi’ne kışla mücadele kapsamında ekipmanlar alınıyor.

Güncel 18.11.2020, 20:30
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Belediye, kış ekipmanı alıyor

Belediye Kışla Mücadele Ekipmanı Alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı. Çorum Belediyesi sorumluluk alanlarında kış şartlarında mücadele amaçlı 5 adet Kışla Mücadele Ekipmanı alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 430 bin 333 TL olan ihaleye katılan Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş tarafından 417 bin 421 TL teklif verildi.

Komisyin Başkanı Sayın, ihalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

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