Belediye kırtasiye malzemesi alıyor

Belediye Kırtasiye Malzemesi Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi. Belediye Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.

Belediye’ye bağlı müdürlüklerde kullanılması amacıyla 24 kalem malzemeyi kapsayan ve yaklaşık maliyeti 198 bin 262 TL olan ihalede Avantaj Kırtasiye 160 bin 95 TL, Orayofis Kırtasiye 167 bin 852 TL ve FMB Hırdavat 174 bin 940 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Karacaköylü firmaların belgelerin incelenerek sonucun resmi yazıyla iletileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)