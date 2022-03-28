Belediye kırtasiye malzemesi aldı
Çorum Belediyesi kırtasiye malzemesi alımı için ihale düzenledi.
Güncel 28.03.2022, 22:01
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Kırtasiye malzemesi alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde düzenlenen ihaleye iki firma teklif sundu.
Belediye müdürlüklerinin kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 102 kalem kırtasiye alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 622 bin 133 TL olan ihalede Orayofis Kırtasiye firması 594 bin 564 TL teklif sunarken, Betül Beyza Solak ise 631 bin 320 TL’lik teklif verdi.
Komisyon üyeleri firmaların belge ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.
(Volkan SINAYUÇ)
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