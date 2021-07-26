Belediye kilittaşı, yol ve kaldırım yaptıracak

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye dört firma katıldı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 133 bin 266 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre Belediye mücavir alan sınırları içinde yeni açılacak ve mevcutta bulunan cadde, sokak ve kavşaklarda Kilit Taşı Döşenmesi, Yol ve Kaldırım yapım işi için en düşük teklifi 1 milyon 394 bin 750 TL ile Hüseyin Sarı verirken, Cengiz Gül 1 milyon 419 bin 500, Burhan Kaya 1 milyon 937 bin 700 ve Yeşilova Peyzaj Besicilik Tarım Orman Ürünleri firması ise 1 milyon 978 bin 250 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Murat SARIKOCALAR)

