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“Belediye kazıp bıraktı”

Çorum Askerlik Şubesi ve Kale Özel Eğitim Uygulama Merkezi arasında Kıbrıs Caddesi’ndeki asfalt yolda belediyenin yarıda bıraktığı çalışma esnafın tepkisine neden oldu.

“Belediye kazıp bıraktı”

Çorum Askerlik Şubesi ve Kale Özel Eğitim Uygulama Merkezi arasında Kıbrıs Caddesi’ndeki asfalt yolda belediyenin yarıda bıraktığı çalışma esnafın tepkisine neden oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 00:23
“Belediye kazıp bıraktı”

İddialara göre Belediye ekipleri yaklaşık 10 gün önce Kıbrıs Caddesi üzerindeki yolu 5 yerden kazdılar. Daha sonra çalışmalarını bitiren ekipler asfalt yola mıcır atarak bıraktılar. Çalışmanın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen de bugüne kadar belediye ekipleri bir daha bölgeye uğramadı.

Tozun çekilmez bir boyuta ulaştığını belirten Kıbrıs çevre esnafı, karşıdan karşıya geçmek için bile 15 dakika tozun dinmesini beklediklerini belirtti.

Çevre esnafı çok fazla trafiğin bulunduğu cadde üzerinde en kısa sürede Çorum Belediyesi’nin yola müdahalede bulunmasını, artık nefes alamaz hale geldiklerini ve toz sorununun çözüme kavuşturmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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