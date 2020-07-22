Belediye kavşak kontrol sistemi ihalesi düzenledi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Firmaların belgelerinin incelenmesi ile başlayan ihalede daha sonra teklifler açıldı. Buna göre yaklaşık maliyeti 322 bin 333 TL olan ihalede ISSD Bilişim Elektronik 321 bin 50 TL teklif verirken, Parabol Yazılım Elektronik firması ise 322 bin TL teklif sundu. İhalede daha sonra firmaların ikinci teklifleri alındı. İkinci tekliflere göre de ISSD Bilişim Elektronik 307 bin 500, Parabol Yazılım Elektronik ise 313 bin 900 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, Belediyenin kent merkezinde bulunan dinamik kavşak kontrol sistemlerine ait araç sayım üniteleri, kavşak yönetim üniteleri ve trafik kontrol merkezi yazılımlarının güncellenmesi, mevcut sistemlere hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla montaj dahil malzeme alımını kapsayan ihalenin sonucunun belgelerin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)