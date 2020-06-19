Belediye karo alım ihalesi yaptı
Çorum belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin yeni açılan yol ve mevcut kaldırım onarımlarında kullanılmak üzere 5 bin m2 patinato karo ve 800 m2 görme engelli desenli karo alım ihalesi yapıldı.
Güncel 19.06.2020, 19:38
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Yaklaşık maliyetinin 190 bin 650 lira olarak tahmin edildiği ihalede 2 firma teklif sundu. Tekin Karo 162 bin 910 lira teklifte bulunurken Dek Taahhüt firması ise 219 bin 940 lira teklifte bulundu. İhale sonucu yapılan incelemelerin ardından açıklanacak. (Haber Merkezi)
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