Belediye karo alım ihalesi yaptı

Yaklaşık maliyetinin 190 bin 650 lira olarak tahmin edildiği ihalede 2 firma teklif sundu. Tekin Karo 162 bin 910 lira teklifte bulunurken Dek Taahhüt firması ise 219 bin 940 lira teklifte bulundu. İhale sonucu yapılan incelemelerin ardından açıklanacak. (Haber Merkezi)