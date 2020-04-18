Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

Belediye, kamulaştırdığı binaları yıkıyor

Çorum Belediyesi, yeni açılacak yollarda kamulaştırma çalışmaları yapılan eski binalarda yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, kamulaştırdığı binaları yıkıyor

Çorum Belediyesi, yeni açılacak yollarda kamulaştırma çalışmaları yapılan eski binalarda yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:39
Belediye, kamulaştırdığı binaları yıkıyor

Şehir trafiğini rahatlatmak için yeni yollar açan Çorum Belediyesi, kamulaştırması tamamlanan yerde yıkım çalışması gerçekleştirdi. Çorum’un en eski yerleşim yerlerinden olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan mahallelerini adeta yeniden inşa ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamulaştırması tamamlanan yerleri yıktıklarını belirtti. 
Çepni Sokak'ta kamulaştırması tamamlanmış işyerlerinin yıkımına başladıklarını ve kalan yerlerin yıkımıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Şehrimiz için önemli bir yere sahip olan bu yolumuzun açılmasında bizlere her zaman destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.04.2020 17:34
İlgili Haberler
Çorum'da 315 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor
Çorum'da 315 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor
Gelecek Partisi'nin il yönetimi belli oldu
Gelecek Partisi'nin il yönetimi belli oldu
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü
Çorum’da akıllara durgunluk veren olay
Çorum’da akıllara durgunluk veren olay
Belediye, İtfaiye Müfrezesi kuruyor
Belediye, İtfaiye Müfrezesi kuruyor
Salgına aldırış etmeden sokağa döküldüler
Salgına aldırış etmeden sokağa döküldüler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim