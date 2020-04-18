Belediye, kamulaştırdığı binaları yıkıyor

Şehir trafiğini rahatlatmak için yeni yollar açan Çorum Belediyesi, kamulaştırması tamamlanan yerde yıkım çalışması gerçekleştirdi. Çorum’un en eski yerleşim yerlerinden olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan mahallelerini adeta yeniden inşa ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamulaştırması tamamlanan yerleri yıktıklarını belirtti.

Çepni Sokak'ta kamulaştırması tamamlanmış işyerlerinin yıkımına başladıklarını ve kalan yerlerin yıkımıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Şehrimiz için önemli bir yere sahip olan bu yolumuzun açılmasında bizlere her zaman destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)