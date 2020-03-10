Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101063
ALTIN
328.370
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9519
EURO
6.9505

Belediye, kaldırımlarda onarım çalışması yapıyor

Çorum Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kış aylarında yaşanan yağış ve don olaylarından dolayı zarar gören kaldırımlarda bakım onarım çalışması başlattı.

Belediye, kaldırımlarda onarım çalışması yapıyor

Çorum Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kış aylarında yaşanan yağış ve don olaylarından dolayı zarar gören kaldırımlarda bakım onarım çalışması başlattı.

10 Mart 2020 Salı 23:53
Belediye, kaldırımlarda onarım çalışması yapıyor

Kış aylarında kaldırım taşlarının kar yağışı ve don olaylarından deforme olduğunu söyleyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, mevsimlik ısı değişimleri ve yağışlardan etkilenen yol ve kaldırımlarda yenileme çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Başkan Yardımcısı Tuncel, doğalgaz, elektrik ve telefon altyapı çalışmaları sırasında da kaldırımlarda bozulmaların meydana geldiğini dile getirerek “Tespit ettiğimiz yerlerde kaldırım yenileme çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen bu yöndeki talepleri de ilgili arkadaşlarımız değerlendiriyor. Durmadan, yorulmadan hizmet üretmeye, şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim