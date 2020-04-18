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Belediye, İtfaiye Müfrezesi kuruyor

Çorum Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisine itfaiye müfrezesi kuruyor.

Belediye, İtfaiye Müfrezesi kuruyor

Çorum Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisine itfaiye müfrezesi kuruyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:55
Belediye, İtfaiye Müfrezesi kuruyor

Mevcut İtfaiye Müdürlüğü’nün şehrin bazı bölgelerine uzak kalması nedeniyle oluşturulacak olan itfaiye müfrezesi ile birlikte olası yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un her geçen gün büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını söyledi. 
İtfaiye Müdürlüğü’nde yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirten Başkan Aşgın, “Yaptığımız çalışmayla birlikte sürekli büyüyen şehrimizde itfaiyemizin yangın ve kaza gibi olaylara müdahale süresini daha da kısaltmayı amaçlıyoruz. Yeni itfaiye merkezimiz için en uygun yerin otobüs terminali civarı olduğunu kararlaştırdık. İnşaat aşamasına geçtiğimiz merkezimizi en kısa süre içinde tamamlayıp hizmete sunacağız. Dakikaların hatta saniyelerin bile önemli olduğu vakalara Çorum İtfaiyesi olarak artık çok daha kısa sürede müdahale edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.04.2020 17:34
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