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Belediye, işi sıkı tutuyor

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerleri ve otobüs durakları gibi yerlerde, yayınlanan genelgelere uygun olarak denetimler aksatılmadan sürdürülürken, pazar yerlerine girişlerde Çorum Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtılıyor ve dezenfektan uygulaması yapılıyor.

Belediye, işi sıkı tutuyor

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerleri ve otobüs durakları gibi yerlerde, yayınlanan genelgelere uygun olarak denetimler aksatılmadan sürdürülürken, pazar yerlerine girişlerde Çorum Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtılıyor ve dezenfektan uygulaması yapılıyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:45
Belediye, işi sıkı tutuyor

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Buharaevler, Bahçelievler ve Mimarsinan Mahallelerinde kurulan semt pazarlarındaki denetimlerin hiç aksatılmadan sürdüğünü ifade eden Başkan Aşgın, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarına titizlikle devam ettiğini kaydetti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da pazar yerlerindeki denetimlere katılarak kurallara uyan vatandaş ve esnafa teşekkür ederken tedbirler konusunda hassas davranmayanlara uyarılarda bulundu.

Başkan Aşgın, pazar yerlerinde nizam ve intizamın sürdürülmesinde destekleri için Vali Mustafa Çiftçi nezdinde Emniyet Müdürlüğü ve tüm polis teşkilatına da teşekkür etti.

VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

Pazar yerlerindeki denetimlerden memnun olduklarını ifade eden pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Çorum Belediyesine teşekkür etti. Belediyenin ilk günden beri büyük bir gayretle çalıştığını belirten vatandaşlar, “Belediyemiz şehrimizin tamamında güzel çalışmalar yapıyor. Cadde ve sokakları yıkayıp dezenfekte ediyor. Pazar yerlerini düzenli olarak temizliyor. Pazar yerlerine yönelik yapılan uygulamalardan çok memnunuz. Sosyal mesafe aralıkları, pazarcıların denetlenmesi, pazarlara girişlerde maske dağıtılması ve insanların ateşlerinin ölçülmesi çok güzel bir uygulama. Belediye Başkanımıza ve ilgili tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

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