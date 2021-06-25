“Belediye işçisinin hak kaybı söz konusu değil”

Hizmet-İş Sendikası’nın yeni hizmet binasında sendika yöneticileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen ve çeşitli rakamlarla elde ettikleri kazanımları anlatan Mustafa Köroğlu ayrıca toplu sözleşme kapsamında Belediye işçilerinin 4.5 aylık maaş farkının da 1 Temmuz’da ödeneceğini dile getirdi.

Türkiye’de 3 yıl önce taşeron olarak çalışan 1 milyon 200 bin işçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile kadroya geçirildiğini, bunun 400 bininin ise yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerden oluştuğunu söyleyen Köroğlu, bu kişilerin Belediye şirketlerine aktarılması sonrası 2018 yılında ilk toplu sözleşmeyi 14-15 kent ile birlikte Çorum’un da yaptığını vurguladı.

Hizmet-İş Sendikası olarak o dönemde Muzaffer Külcü, Zeki Gül ve Halil İbrahim Aşgın’ın katkıları ile ilk yıl yüzde 38, ikinci yıl rakamı ile birlikte yüzde 50’ye yakın işçinin zam aldığını söyleyen Mustafa Köroğlu, son yapılan sözleşmede de yüzde 16 ile yüzde 18 arasında zam alındığını, TÜİK’in enflasyon rakamının ise yüzde 16 olduğunu dile getirdi.

Ayrıca son yapılan toplu sözleşme ile işçinin 52 ikramiyesinin kesinleştiğini, bunun aya bölünmesi ile her ay 30 gün çalışan bir işçinin 34,5 gün üzerinde yevmiye alması anlamına geldiğini belirten Mustafa Köroğlu, “Görüldüğü üzere Belediye işçinin kesinlikle bir hak kaybı söz konusu değildir. Enflasyon oranının üzerinde yevmiye zammı alınması sağlanmıştır. Sosyal haklarda da kesinlikle kesinti yoktur. Aile ve çocuk yardımında düşüş olduğu söylentisi gerçek değildir. Aile yardımında işçinin eline net 370 TL geçmektedir. Farklı çocuk yardımları alanlar vardı biz bunu tek rakam olarak 55 TL olarak belirlenmesini sağladık. Mesela sosyal paketlerimiz arttı. Sünnet yardımı 400 TL’ye, ölüm yardımı 2 bin TL’ye, öğrenci yardımı 500 TL’ye, bayram harçlığı 300+750 TL’ye, evlenme yardımı 450 TL’ye çıktı. Yemek yardımı net 7 TL idi, brüt 10 TL’ye çıkınca nette 7,8 TL’ye yükseldi. Sözleşmemiz bizim çevremizdeki illere göre çok iyidir. Görüldüğü üzeri işçimizin bir kaybı yoktur. Bizim eldeki ikramiye sayımız 52’dir. Amasya ve Tokat’ta bu oran 20-30 civarındadır. Ayrıca geriye dönük işçimizin 4.5 aylık maaş farkı da 1 Temmuz’dan itibaren ödenecektir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

