Belediye iş sağlığı hizmeti satın aldı

Çorum Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın aldı.

2022 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye tek firma katıldı.

Belediye birimlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi olarak çalıştırılan personelin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin ortak sağlık güvenlik birimi tarafından yapılması hizmet alımını kapsayan ihalede yaklaşık maliyet 287 bin 28 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılan İşgüsa İş Güvenliği ve Sağlığı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 238 bin 476 TL teklif verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

