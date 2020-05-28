Belediye iş makinesi kiralayacak

Sürücülü/Sürücüsüz olarak toplam 10 araçla İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı ihalesini Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetti. Yaklaşık maliyetinin 606 bin 750 lira olduğu ihalede 1. Kısım için Mustafa Bal 50 bin lira, AG Peyzaj 51 bin 396 lira, Örnek tur 60 bin lira 2. Kısım için Mebay Temizlik 161 bin 640 lira, Mustafa Bal 206 bin 100 lira, AG Peyzaj 242 bin 334 lira, Örnek tur 270 bin lira teklif sundu. İhalenin 3. kısmında Mustafa Bal 89 bin 700 lira, Örnek tur 132 bin lira 4. Kısım için Mebay Temizlik 191 bin 520 lira, Mustafa Bal 262 bin 800 lira, AG Peyzaj 323 bin 232 lira, Örnek tur ise 384 bin lira teklif sunarken 5. Kısımda ise Mustafa Bal 25.980 lira, Örnek Tur da 54 bin lira teklif verdi. (Haber Merkezi)