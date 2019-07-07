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Belediye inceleme başlattı

Çorum Belediyesi, sosyal medyada tepkilere neden olan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde gerçekleşen olayla ilgili açıklama yaptı.

Belediye inceleme başlattı

Çorum Belediyesi, sosyal medyada tepkilere neden olan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde gerçekleşen olayla ilgili açıklama yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:55
Belediye inceleme başlattı

Sosyal medyada 4 Temmuz günü yayınlanarak tepkilere neden olan Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen olayla ilgili “kamuoyuna bilgilendirme” başlığı ile yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Olayın gerçekleştiği yerin Çorum Belediyesi’ne ait olduğu ancak sosyal medyada ifade edildiği gibi hayvan barınağı statüsünde olmadığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu merkez Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları için kısa süreli tutuldukları rehabilitasyon ve bakım merkezidir. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz bünyesinde, 150 adet köpek kapasiteli olmak üzere irili ufaklı 22 adet kafesimiz mevcuttur. Tedavi altına alınmak üzere getirilen hayvanlar, durum ve hastalığına göre ayrı ayrı kafeslere konularak müşahede altına alınmaktadır. Hayvan ambulansımız ve acil müdahale ekiplerimiz de 24 saat hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında halka açık olup, hayvanlara verilen yemek, tedavi hizmetleri şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 3 veteriner hekim ve 13 hayvan yakalama ve bakım görevlisi ile 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Bu kapsamda gözetimimiz altında bulunan hayvanlar düzenli olarak beslenmektedir. Hayvanların tedavileri mesai saatleri içerisinde üç koldan (3 Veteriner Hekim) yapılmakta olup, ayrıca mesai saatleri dışında da nöbetçi olarak veteriner hekimlerimiz görev yapmaktadır. Bu kapsamda hayvanların tedavileri yapılıp, gerekli önlemler alınmaktadır.

Bu üzücü olayın meydana geldiği gün içerisinde personellerimiz tarafından kafeslerin gerekli tüm kontrolleri yapılarak temizlik, yemek verme, hasta hayvanların takibi gibi işlemler eksiksiz olarak yapılmıştır. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize trafik kazası sebebiyle ağır yaralı olarak getirilen köpek tedavisinin devam ettiği esnada müşahede altında tutulurken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Ziyarete gelen vatandaşımız tarafından görülüp konuyla ilgili sorumlu personelimize bilgi verilmesinin ardından olaya ivedilikle gerekli müdahaleler yapılmıştır. Belediyemiz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Çorum Belediyesi olarak “Hayvan dostu belediyecilik” anlayışımız gereği yıllık 3 bini aşkın sokak hayvanına sağladığımız bakım ve rehabilitasyon hizmetini artırarak sürdürmekte kararlıyız”

(Haber Merkezi)

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