“Belediye imkanları hoyratça kullanıldı”

Düzenlediği basın açıklamasında milletin, seçim sonrası ardı arkasına gelen zamlarla kış aylarını nasıl geçireceğinin derdine düştüğünü ifade eden Özsaçmacı, seçim öncesi ve sürecinde söylenen ve tespitlerin doğru çıkmasının ülke ve şehir adına kendilerini üzdüğünü söyledi. Halkın yalan ve ranta dayalı bu yönetimi hak etmediğini söyleyen Özsaçmacı, bu nedenle millet adına sormaya hakkını gasp ettirmeme gayreti ile muhalefet görevini sonuna kadar yapacaklarını vurguladı.

İmar rantı uğruna katledilen şehirleri kurtaracaklarını belirten Özsaçmacı, kirli politikaların finanse edildiği hortumları milletle birlikte keseceklerini kaydetti.

“Haklılığımızı gösterdikçe, sansürü kırıp derdimizi, kaygımızı, ülkemiz için şehrimiz için hayal ettiğimiz vizyonu anlattıkça akın akın bize gelen binlerce hemşerimiz var” diyen Bekir Özsaçmacı, bu milletin evlatlarının aldatılabileceğini, yanlış yönlendirilebileceğini, ancak irfanının teslim alınamayacağını dile getirdi. Özçammacı, basın açıklamasında, “Biz Milleti sevmeye, millete güvenmeye, onun irfanına hitap etmeye devam edeceğiz. O zaman aldatılanlar sorgulamaya başlayacak, o zaman Ak Parti tiyatrosunu izleyerek bir illüzyona hapsedilmiş milyonlar soru sormaya başlayacak. Bugün olduğu gibi!

O sorulara biz cevap vereceğiz.

İYİ Parti ona buna eyvallah etmeyenlerin partisidir.

İYİ Parti icazetini ancak ve sadece milletten alanların partisidir.

Çorum’umuza uzun yıllardır devlet yatırımları getirilmemekte sanayimizin sıkıntıları, esnafımızın dertleri üst üste sıralanarak ağır yük oluşturmuştur. Merkezi hükümetten gereken yatırım ve destekler alınamamış bunun yansıra yerel yönetimimiz olan belediye imkânlarını hoyratça kullanarak yandaş odaklı iş ve işlemler yapmış ve halen yapmaya devam etmektedir.

Çorumda yaşayan her ferdin seçimler yöntemi ile verdiği görevler bizim için kutsal ve çok değerli olduğu bilinci ile partime verdiği muhalefet görevini hemşerilerimizin menfaatine yönelik kullanmaya gayret etmekteyiz. Bizim için kimin yönettiği değil nasıl yönetildiği önemlidir.

Çorumdaki yerel yönetimlerden zaman zaman gerek yazılı gerekse sözlü olarak bilgiler almaya çalışıyoruz ancak tek adam rejimi anlayışını benimseyen yerel yöneticiler ben yaptım oldu mantığı ile hareket etmekteler. Bilgiyi paylaşmaktan imtina etmekteler.

Bu nedenlerden dolayı kamuoyu nezdinde sorularımızı sormaya başlıyoruz. Tüzel kişiliğimizin yasal haklarından olan bilgi edinme yasası doğrultusunda aynı soruları resmi yazı olarak ta belediyemize sunuyoruz.

Sevgili hemşerilerim sizlerden de hassasiyet ile şunları talep ediyorum; iktidara ve yönetenlere sesinizi çıkarmaya bilirsiniz ancak bize karşı sesinizi yükseltmenizi muhalefet görevimizi yapmamız yönünde baskınızı artırmanızı istiyoruz. Bizi rahat bırakmayın oturmamıza fırsat vermeyin. Bizden hesap sorun. Size muhalefet görevi verdim neden denetlemiyorsun diye hesap sorun. Dolayısı ile sizden gelen her şey başımız gözümüz üstünedir” dedi. (Erkan BAYATLI)