Belediye ile Hak-İş, toplu iş sözleşmesi imzalayacak

Belediye’de Çorum Belediyesi’nde çalışan 1362 işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2021 yılının Ocak ayında başladı. Belediye Yönetimi ile Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu arasındaki görüşmeler sırasında işçiler arasındaki ücret farkları başta olmak üzere zam oranları ve özlük haklarıyla ilgili bir çok konu ele alındı.

5.5 ay süren görüşmeler neticesinde her iki tarafında yaptığı fedakarlıklar sonucu kesin anlaşmaya varıldı. Anlaşma bugün saat 17.00’de düzenlenecek olan imza töreniyle de kesinlik kazanacak. Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak törenine Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katılacak.

1362 işçiyi ilgilendiren törende yönetim ile sendika arasındaki protokol Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanacak. Arslan, sözleşmesi töreninde gündeme ve çalışma hayatına ilişkin de bazı değerlendirmelerde bulunacak.

(Haber Merkezi)

