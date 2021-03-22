Belediye ilaç satın aldı

Biyosidal ürün mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapıldı. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılı vektörel mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere Bin 400 litre Böcek Gelişim Düzenleyici Larvasit İlaç,300 litre Residual İnsektisit İlaç, 100 kg Neonicotinoid Grubu Resıdual İnsektisit İlaç ve Bin 200 litre Uçkun İnsektisit İlaç Alımını kapsayan ihaleye üç firma teklif sundu.

5 kısım halinde ayrı ayrı yapılan ve toplam yaklaşık maliyeti 810 bin 633 TL olan ihalenin birinci kısmındaki böcek gelişim düzenleyici ilaç için Metin Güneş 53 bin 200 TL, Şems İlaçlama 56 bin TL ve Ekinoks Çevre Sağlık ise 65 bin 600 TL teklif sundu.

Metin Güneş ihalenin diğer kısımları için teklif vermezken, 5 kısım için Ekinoks Çevre Sağlığı Medikal Elektronik ve Güvenlik Malzemeleri tarafından 749 bin 200 TL teklif sunuldu. Şems İlaçlama ve Çevre Sağlığı İlaçları İnşaat firmasının teklifi ise 998 bin 500 TL oldu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihalenin sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Nurdan AKBAŞ)

