Belediye, İl Sağlık Müdürlüğüne 32 araç tahsis etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretlinin de hazır bulunduğu araç tahsis programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, koronavirüs sürecinin başlangıcından beri Çorum Belediyesi ile çok uyumlu çalıştıklarını belirterek “Bu vesileyle Belediye Başkanımıza, ekibine ve tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne zaman kendilerinden bir talepte bulunduysak kısa süre içerisinde karşıladılar.” dedi.

KASIM AYINDA VAKALAR 2,5 KAT ARTTI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüsle mücadelede yaklaşık 9 ayı geride bıraktıklarını ve bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakârca çalıştıklarını söyledi.

Vaka sayılarının Eylül ve Ekim aylarına göre Kasım’da 2,5 kat arttığını vurgulayan Vali Çiftçi, “Sağlık Müdürlüğümüze ve sağlık çalışanlarımız da bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Hakikaten canları pahasına güzel bir çalışma yürüttüler. Gece demeden gündüz demeden ellerinden geldiği kadar güzel bir çalışmaya imza atıyorlar.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bakan yardımcısı ile bir görüşme yaptığını ve o görüşme esnasında 25 ek araçla ilgili çalışma yapılması hususunda görüş birliğine varıldığını ifade eden Vali Çiftçi, “Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi de kısa bir süre içerisinde 25 araçla ilgili bir çözüm geliştirdiler. Daha önce tahsis edilen 7 araca ilave olarak 25 aracı daha Sağlık İl Müdürlüğümüze tahsis ettiler. Filyasyon ekipleri bu araçları kullanacak.” dedi.

vaka sayısı şu anda 64 Milyonu aştı. 1,5 Milyona yakın vefat var. Dolayısıyla bunun ülkemize ve ilimize de yansımaları var. İlimizdeki Eylül ve ekim aylarındaki vaka sayısı Kasım ayında neredeyse 2,5 kat arttı. Kısa süre içerisinde filyasyon çalışmalarını neticelendirmek, pozitif vakaların bir an önce izolasyona alınması ve ilaç tedavilerine başlanılması açısından bu sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vali Çiftçi, “Belediyemizin tahsis ettiği 25 araçla beraber filyasyon çalışmalarının daha da hızlanacağını ve kısa süre içerisinde de bu ç alışmaların bir neticeye kavuşacağını temenni ediyorum.” diye konuştu.

VALİ ÇİFTÇİDEN ÇORUM HALKINA ÇAĞRI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs çalışmalarına Çorum halkının destek vermesi halinde başarıya daha hızlı ulaşabileceklerini söyledi.

Çiftçi, “Bu çalışmaları hep beraber yürütürsek Çorum halkı da bize destek verirse hep beraber bunun altından kalkabiliriz. Muhterem Çorum halkından şunu istirham ediyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin almış olduğu kararlara uyalım. Kurallara ne kadar uyarsak bu beladan da o kadar hızlı bir şekilde kurtuluruz diye ümit ediyorum.” diye konuştu.