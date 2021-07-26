Belediye, iki yılda 25 kilometre yağmursuyu şebekesini yeniledi

Belediye’nin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye hattı gibi çalışmalarıyla şehrin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Görev süremizin ilk 2 yılı içerisinde 25 bin metreden fazla yağmur suyu hattı döşeyerek aşırı sağanak yağışlarda oluşan olumsuz durumları en aza indirdik. Altyapıyı daha güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.



Buharaevler Mahallesi Buhara 3. Sokak’ta yapılan 475 metrelik yağmur suyu hattının tamamlanması ile birlikte aşırı yağışlarda bölgede yaşanan su baskınlarının en aza ineceğini ifade eden ve çalışmaları inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Aşgın, yağmur suyu tahliyesi noktasında şehir genelinde mağduriyet yaşanan yerlerde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)