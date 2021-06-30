Belediye iki yeni yol daha açıyor

İki noktada devam eden yol açma çalışmalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve teknik ekiple birlikte yerinde inceledi. Yeni yollar açmanın trafiğin rahatlaması kadar şehirleşmenin sağlıklı olması açısından da önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehirde konut alanları ve ticaret alanlarının planlanmasında en önemli unsurlardan biri de ulaşım kolaylığıdır. Biz bu aziz şehrin ileriye dönük sağlıklı bir şehir yapılanmasına sahip olması için yolu olmayan yerlere yeni yollar açıyoruz. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşümüm başladığı, yakında şehrin en önemli yerleşim ve ticaret alanlarından biri haline gelecek olan Devane bölgesi. Devane’yi, biz yeni yaptığımız geniş yollarla örümcek ağı gibi birbirine bağlıyoruz. Yeni açacağımız yollardan bir tanesi de Tarım Caddesinin devamından başlayıp İskilip 5. Sokağa bağlanacak olan yol. Bu yolumuz da 20 metre genişliğinde ve 370 metre uzunluğunda bir yol olacak. Kazı ve dolgu çalışmaları bittiğinde her iki yolumuzu da asfaltlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.



