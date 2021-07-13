Belediye iki yeni park yapıyor

Çorum’da son yıllarda sayıları giderek artan parklara iki tane daha ekleniyor.

Belediye 2 Adet Park Yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki ihaleye bir firma katıldı.

Merkez Kunduzhan Mahallesi Oruç Sokak ve Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 14.Sokak’ta bulunan toplam 4 bin 36 metrekarelik alana yapılacak olan ve yaklaşık maliyeti 266 bin 144 TL olan ihaleye katılan Yeşilova Peyzaj Besicilik Tarım Orman Ürünleri firması 260 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Özlem KOŞA)

