Belediye iki sentetik saha ile eklentilerini yaptırıyor

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale gerçekleştirildi.

Çorum Merkez Karakeçili Mahallesi 153 Ada / 1 parseldeki arsa ile Çepni Mahallesi’nde 4518 ada 4. ve 5. parseller arasına yaklaşık 9 bin 300 metrekare alanda 2 adet Nizami Sentetik Saha ve eklentilerinin yaklaşık 12 milyon 168 bin 641 TL bedelle yapım işini kapsayan ihaleye 6 firma katıldı.

Firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesi ile başlayan ihalede Hasmiran Yapı İnşaat ile EMR Yapı İnşaat iş ortaklığı 8 milyon 332 bin 665 TL teklif sundu. Sertan Öner - Ankamep İnşaat iş ortaklığı 9 milyon 388 bin TL teklif sunarken, Fettah Kızılyıldız – Öz Tek İnşaat iş ortaklığı 9 milyon 479 bin 461 TL, Abdulkahar Onur 9 milyon 799 bin TL, Bülent Uğur Özelçi – Ferudun Elmas iş ortaklığı 10 milyon 290 bin TL ve Eyüp Balcan ise 11 milyon 772 bin TL’lik teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

