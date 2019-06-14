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Belediye iki otoparktan birini kiraladı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan iki otopark kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Belediye iki otoparktan birini kiraladı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan iki otopark kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 01:02
Belediye iki otoparktan birini kiraladı

Belediye hazırlanan şartnamesi dahilinde Gazipaşa Ortaokulu arkasında bulunan 734 metrekare alanlı 36 araçlık açık otopark ile İhayetullah Camii kuzeyinde yer alan 905 metrekare alanlı ve 45 araçlık açık otoparkı 3 yıllığına kiralamak üzere ayrı ayrı ihale etti.

Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede 1 yıllık muhammen bedeli 35 bin TL olarak belirlenen Gazipaşa Ortaokulu arkasındaki otoparka alıcı çıkmazken, muhammen bedeli 40 bin TL olarak belirlenen İhayetullah Camii kuzeyindeki otopark ise yıllık 41 bin TL bedelle Ece Gayrimenkul adına Kamil Cihangir tarafından üç yıllığına kiralandı.

(Volkan SINAYUÇ)

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