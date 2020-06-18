Belediye iki motosiklet sattı

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ihaleler bin lira muhammen bedelden başlarken açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede ilk motosiklet 3000 lira ikinci motosiklet ise 2400 liraya Onur Bektaş tarafından satın alındı.

(Haber Merkezi)