Belediye iki motosiklet sattı
Çorum Belediyesine ait 1996 model ve aynı model iki adet motosikletin satışı ihale ile gerçekleştirildi.
Güncel 18.06.2020, 22:49
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Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ihaleler bin lira muhammen bedelden başlarken açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede ilk motosiklet 3000 lira ikinci motosiklet ise 2400 liraya Onur Bektaş tarafından satın alındı.
(Haber Merkezi)
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