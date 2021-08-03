Belediye, iki farklı programda çocuklara 500 fidan dağıttı

Türkiye’nin birçok farklı noktasında çıkan orman yangınlarının tüm ülkede büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak yaptıkları etkinliklere katılanlara fidan dağıtımı yaptıklarını söyledi. Millet Bahçesi içerisinde her Cumartesi gerçekleştirdikleri Çocuk Şenliği ve hafta sonu Çatak’ta gerçekleştirdikleri En Baba Kamp programına katılan çocuklara 500 adet fidan dağıttıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “ En Baba Kamp Programımıza katılan babalar ve çocukları bu fidanları toprakla buluşturdu. Çocuk Şenliğimize katılan çocuklarımıza da hediye ettiğimiz fidanlar inşallah en kısa sürede toprakla buluşacak. Ciğerlerimiz hainler tarafından yakılıyorken biz Çorum’dan onlara güçlü bir cevap verdik. Bu fidanları yarın ormana dönüşecek ve ülkemize nefes olacak.” dedi.



