Belediye iki adet otoparkı kiraladı

Mülkiyeti Belediye’de olan toplam 251 araçlık iki adet otopark dün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ihaleyle kiralandı.

Encümen üyeleri Osman Fatih Gümüş, Suat Aydoğan ve Ertuğrul Eren yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ihalede ilk olarak Çepni Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi doğusunda bulunan imar planında katlı otopark işaretli 2 bin 677,69 metrekare alan ile Tabakhane Camii güneyindeki açık otopark işaretli Bin 446,15 metrekare alanla birlikte toplam 4 bin 123 metrekarelik 206 adet araç kapasiteli alan bir yıllığı 55 bin TL bedelle açık artırmaya çıktı. İhaleye Çağlar Otopark, Yılmaz Ali Paşaoğlu ve Mehmet Okay katıldı. Mehmet Okay 1 yıllığına 110 bin TL + KDV üzerinden ihaleyi kazandı.

Daha sonra ise Karakeçili Mahallesi Karakeçili Camii doğusunda bulunan imar planında katlı otopark işaretli 914,54 metrekare alanlı ve 45 araç kapasiteli alan ise 1 yıllığı 12 bin TL üzerinden ihaleye çıktı. Yılmaz Ali Paşaoğlu, Mehmet Okay, Sefa Akkuş ve Mesut Yılmaz açık artırmaya katıldı. İhaleyi 57 bin TL + KDV üzerinden Yılmaz Ali Paşaoğlu kazandı.



(Haber Merkezi)