Belediye, ihaleyle 3 adet arsa satacak
Çorum Belediyesi Gülabibey Mahallesi ile Silmkent Bölgesinde ticaret, konut ve villa sitesi arsalarını ihale yoluyla satacak.
Güncel 02.06.2022, 20:09
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Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait olan Gülabibey Mahallesi’ndeki 8 katlı ticaret ve konut arsası Silmkent bölgesinde bulunan konut ve villa sitesi arsası ile ticaret arsaları 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre satılacağı belirtildi.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenecek olan ihalede 10.30-11.00 ve 11.30’da olmak üzere 4.5 milyon TL ile 8,5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla 3 adet arsa satışa sunulacak. Arsalarla ilgili bilgiye https://ihale.corum.bel.tr/ihale/3-adet-tasinmaz-satis-ihalesi adresinden ulaşılabilecek.
(Volkan SINAYUÇ)
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