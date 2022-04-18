Belediye içmesuyu sebekesi döşetecek

2022 Yılı 1 Kısım Müteferrik İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi yapım işi için Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye dört firma katılarak teklif verdi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 984 bin 250 TL olan ihalede Kazım Kurt 1 milyon 247 bin 900 TL, Ercan Celiz Erhan Celiz iş ortaklığı ise 1 milyon 341 bin 750 TL teklif verdi. Metin Hafriyat’ın 2 milyon 292 bin 150 TL teklif verdiği ihalede Toy-Er İnşaat 2 milyon 448 bin 750 TL’lik teklifine rağmen geçici teminatı yatırmadığı için ihale dışı kaldı.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın, 10 bin 600 metre Dış çapı 110 mm, 160 mm, 225 mm, 280 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm PE-100 PN10 boru ile şebeke hattı döşenmesi (Boru idareden), 1500 metre şebeke hatları üzerine (boru idareden) PE100 branşman ayırıcı ve boru ile Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi yapım işi ile ilgili ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

