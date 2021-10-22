Belediye içmesuyu borusu satın alıyor

Belediye 2021 Yılı Polietilen (Pe100) İçmesuyu Borusu mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde düzenlenen ihaleye 4 firma katılarak teklif sundu.

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekelerinde kullanılmak üzere 8 Kalem 2021 Yılı Polietilen (PE100) içmesuyu borusu alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 928 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri açılarak belgeleri incelendi.

Buna göre Meridyen Tesisat Yapı Malzemeleri 1 milyon 847 bin TL’lik teklif sunarken, Mehmet Akçin 1 milyon 884 bin 555 TL, Fırat Plastik Kauçuk Sanayi 2 milyon 37 bin 632 TL ve FMB Hırdavat Makine ise 2 milyon 234 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

