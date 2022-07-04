Belediye içmesuyu borusu satın alıyor

2022 Yılı Polietilen (PE100) İçmesuyu Borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 12 kalem içmesuyu borusu alımı için düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Yaklaşık maliyeti 3 milyon 970 bin 321 TL olan ihalede Mercan Plastik 2 milyon 652 bin 850 TL; Turanlar Yapı Malzemeleri 2 milyon 774 bin TL, Fırat Plastik 2 milyon 795 bin 272 TL, Mehmet Akçin 3 milyon 165 bin 251 TL, FMB Hırdavat Makine 3 milyon 189 bin TL ve Kemal Toprak Makine ise 4 milyon 333 bin 330 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

