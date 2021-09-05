Belediye, içme suyu hatlarını yeniliyor

Şehre su temini için büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu kadar emeğin eskimiş asbestli su borularında oluşan kaçaklardan dolayı boşa çıkmasına müsaade edemeyeceklerini ifade etti. Başkan Aşgın, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimiz de yağışlar noktasında kurak bir dönemden geçiyor. Bu süreçte içme suyu kaynakları kritik seviyelerin altına inmiş durumda. Mevcut kuyularımıza ek kuyular açarak şehrimize su temini noktasında sürekliliği sağladık. Suyun böylesine önemli olduğu bir dönemden geçerken eskimiş asbestli borulardan kaynaklanan kaçaklar sebebiyle içme suyumuzun boşa gitmesine gönlümüz razı olmadı. Şehir genelinde bir seferberlik başlattık. Şehrimizin muhtelif yerlerinde yol çalışması yaptığımız esnada altyapıyı da yenileme kararı aldık. Eskimiş asbestli içme suyu hatlarını yeni polietilen borularla değiştirmek suretiyle yeniliyoruz. İskilip Caddemizin 300 metrelik kısmında yapacağımız yol çalışması öncesi de eskimiş içme suyu hattını 280’lik polietilen borularla değiştiriyoruz” dedi

“BELEDİYE İÇME SUYUNA CİDDİ KAYNAK AYIRIYOR”

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak içme suyuna ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Aşgın, “Sürekli yeni kuyular açıyoruz ve bunları şehir şebekesine bağlıyoruz. Bu da çok ciddi bir mali yük bindiriyor. Bir yandan da yapımında son aşamaya gelinen ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçirmeyi planladığımız 53 km mesafeden şehrimize su getireceğimiz Koçhisar İsale Hattımız var. Biz suyun temini için bu kadar emek ve maddi kaynak ayırmışken hemşehrilerimizin de suyu israf etmeden bilinçli bir şekilde kullanmaları gerekmekte” diye konuştu. (Haber Merkezi)

