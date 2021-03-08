Belediye ibadethanelerin temizliği için ihale yaptı

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in makam odasında yapıldı.

İlimiz merkezinde mücavir alan içerisindeki cami ve ibadethanelerin 60 bin metrekare detaylı ve 60 bin metrekare kısmi temizliğinin yapılmasını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 200 bin TL olan ihaleye 11 firma katıldı. Firmaların belgelerinin incelenmesi ile başlayan ihalede 94 bin 200 TL teklif sunan Promis Grup Temizlik, 149 milyon 760 bin TL teklif sunan Anıl Medya Ticaret ile 418 bin 800 TL teklif sunan Yakışır Hizmet Bilgisayar Gıda Turizm İnşaat Tekstil firması belge eksikliği nedeniyle ihale dışı kaldı.

İhalede daha sonra diğer firmaların teklifleri açıldı. Buna göre Abbas Çakır 94 bin 200 TL, Yalçın Demirci 118 bin 200 TL, Rüya Catering Organizasyon 138 bin TL, Gülşen Uysal 149 bin 400 TL, Referans Temizlik Otomasyon 154 bin 800 TL, Orhan Eliaçık 192 bin TL, Duru Pak Temizlik Gıda Özel Eğitim Nakliye Turizm 226 bin 800 TL ve Arça Gıda İnşaat Temizlik ise 234 bin TL teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmalarının belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

