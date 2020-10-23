Belediye “hobi köyü” kuruyor

Aşgın’ın seçim vaatlerinden olan “İstihdama Yönelik İş Atölyeleri” için SOGEP programı kapsamında hazırlanan 1.4 milyon TL’lik “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesinde OKA ile protokol imza töreni yapıldı.

Başkan Aşgın törende yaptığı konuşmada kadın ve gençlerin istihdamına destek için proje kapsamında 9 KKSM’de “Sanayinin Yeni Nesil Gençleri, Mutfak Sanatları ve Tekstil atölyeleri” açılarak verilecek kurslarla kalifiye eleman yetiştirileceğini duyurmuştu.

Sözlerine 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayarak ve Azerbaycan’a selam göndererek başlayan Başkan Aşgın ayrıca seçim vaatlerinden olan 32 projenin durumu ile ilgili de bazı bilgiler verdi. Yeni şehir projesinin tapularının dağıtıldığını, Millet Bahçesi yanında OKA’nın 1 milyon TL desteği ile yapılan Çoruminia projesinin yılsonunda açılacağını, Çorum için en önemli projelerden olan 53 kilometrelik Koçhisar Barajı isale hattında 30 kilometreye ulaşıldığı vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, çöp gazından elektrik üretecek tesisin bitirildiğini ve yakında açılışının yapılacağını, Eskice Köyü Su Terfi İstasyonu, Perşembe Pazarı ve Belediye Mezbaha Müdürlüğü’nde kuracakları 3 güneş enerji santralinin ihalesinin yapılacağını, ulaşılabilir şehir projesi kapsamında bugüne kadar bir çok yolun açıldığını ve açılmaya devam edeceğini anlattı.

ÇORBİS projesinin bu kadar tutacağını bilmediklerini, ilk etapta kurdukları 8 istasyona yenilerini ekleyerek bisiklet sayısını artıracaklarını anlatan Aşgın, Çöplük Çarşısı Sağlıklaştırma Projesi’nin röleve planının onaylandığını, bazı yüksek binaların yıkım onaylarının alındığını bildirdi. Bedesten projesinin Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yakında temelini atacaklarını ve kapalı çarşının yanında iki katlı otoparkın da olacağını belirten Halil İbrahim Aşgın, hobi bahçeleri ile bir plan değişikliği yaptıklarını hatırlatarak Ocak ayında Hobi Köyü kurmak için temel atacaklarını, ilk etapta 120 adet hobi bahçesini yaparak şehirle buluşturacaklarını ve kararın Belediye Meclisi’nden çıktığını vurguladı.

Dikiciler Arastası, Kale restorasyonu, yüzme havuzları projelerinin sürdüğünü, Çatak ve Sıklık’ta gençlik kampları oluşturduklarını, refehatçi misafirhanesinin bitmek üzere olduğunu, Güngörmüşler Konağı’nın açıldığını, 4 adet park içine Hanımeli 19 ismiyle çarşı açacaklarını, birkaç hafta içinde ihalesini yaparak Ocak veya Mart ayı gibi açılışlarının gerçekleşeceğini, engelsiz şehir projesi ile mor taksiyi ilk uygulayan belediye olduklarını, katılımcı yönetim projesi ile de tüm mahallelerde halk günleri yaptıklarını, hayvan dostu şehir projesi kapsamında ise hayvan hastanesinin temelinin yakında atılacağını da anlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Hazırladığımız 32 projede herşey yolunda gidiyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)