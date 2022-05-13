Belediye hizmet birimi için ihale
Çorum Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan hizmet biriminin tadilatı için ihale düzenledi.
Güncel 13.05.2022, 21:53
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Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre düzenlenen açık ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.
Mimar Sinan Mahallesi’nde 1240 ada 5 parseldeki yaklaşık 500 metrekarelik alanda tadilat işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 3 milyon 314 bin 589 TL olan ihalede Emre Şahin tarafından 3 milyon 495 bin TL’lik teklif verildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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