Belediye hizmet binasında çalışmalar tam gaz sürüyor
Çorum Belediyesi’nin Farabi Caddesi ile Akşemsettin Caddesi’nin keşistiği kavşakta yapımına başlanan Yeni Hizmet Binası inşaatında çalışmalar ağır kış şartları ve kar yağışına rağmen ara vermeden devam ediyor.
Güncel 20.01.2022, 18:47
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Farabi ile Akşemseddin Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni belediye binasında çalışmalar olanca hızıyla ilerliyor. İkmal ihalesi yapıldıktan hemen sonra çalışmalarını hızlandıran yüklenici firma, eksik kalan işleri tamamlamaya devam ediyor.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aşgın ve meclis üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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