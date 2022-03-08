Belediye hizmet binası için 25 milyon liralık kredi talebi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında Çorum Belediyesi Hizmet Binası inşaatında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 25 milyon lira kredi kullanma yetkisi talebi görüşülerek kabul edildi.



Gündem maddesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Çöplü, binanın yüzde 90’ının bittiğini belirterek, kullanılacak olan kredi ile birlikte Haziran ayı itibariyle inşaatın tamamlanmasının planlandığını söyledi. Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için daha önce 15 milyon liralık bir kredi kullandıklarını belirten Çöplü, şimdi de eksik kalan bölümlerin tamamlanması için yeni bir kredi kullan için Meclis’ten yetki istediklerini dile getirdi.

Gündem maddesi hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen oylamada Çorum Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı için İller Bankası’ndan 25 milyon lira kredi kullanmak üzere Belediye Başkanına yetki talebi AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. CHP grubu ise gündem maddesine ret oyu verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

