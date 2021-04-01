“Belediye hizmet binası 3 yıldır hizmete açılamıyor”

İl Başkanı Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Muhasibi Necdet Biçer ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ile birlikte Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatında incelemeler yaparak, çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.



Tahtasız, “Belediye, spor salonu yatırımında olduğu gibi üzerine öncelikli vazife olmayan görevleri yaptığı için asıl görevi olan yatırımları gerçekleştirmekte güçlük çekiyor.

2017 yılında 43 milyon liraya ihalesi yapılan, 2018 yılı Eylül ayında bitirilmesi planlanan belediye hizmet binası, yüklenici firmanın iflas etmesinden mi yoksa başka sebeplerle mi bilemiyoruz fakat atıl olarak bekliyor.

Mevcut belediye başkanı göreve seçileli 2 yıl oldu ancak bu binanın sorunu maalesef çözülemedi. Sözleşme üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen henüz hizmete açılamadı. İnşaatta ürünler zayi oluyor, yıpranıyor, çürümeye başlıyor. Hizmet binası ile ilgili sorunlar bakanlara iletilmeli, gerekirse yeniden ihale yapılmalı ve inşaatın bir an önce tamamlanıp hizmete açılması sağlanmalıdır” dedi.

Tahtasız, yanlış ve plansız harcamalardan dolayı Çorum Belediyesi şu anda 500 milyon lira borçlu olduğunun altını çizerek, yatırımların doğru ve yerinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Tahtasız, yarım bırakılmış yatırımların takipçisi olmaya ve Çorum kamuoyunun gündemine getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

(Haber Merkezi)