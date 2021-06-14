Belediye heyeti Afyonkarahisar'da teknik incelemede bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki Çorum Belediyesi heyeti, Çorum’da yapılacak Çorum Kalesi restorasyon, Tarihi Kültür Yolu, Saat Kulesi Cephe Sağlıklaştırması, Dikiciler Arastası Restorasyonu ve Çöplü Arastası Sağlıklaştırma Projelerine yönelik bilgi alışverişinde bulunmak ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Afyonkarahisar’a teknik bir ziyarette bulundu. Heyet, yaptığı projelerle tarihi tekrardan ayağa kaldıran Afyonkarahisar’da tarihi sokakları gezerek yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gördü. Restore edilen tarihi sokakların incelenmesinin ardından Başkan Aşgın, yardımcılarıyla birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti. Çorum Belediyesi heyeti ve Afyonkarahisar Belediyesi heyeti restorasyon ve sokak sağlıklaştırması projeleriyle alakalı toplantı gerçekleştirdi.

Çorum’da sokak sağlıklaştırmasıyla ilgili projelerin başladığını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, Afyonkarahisar’ın bu konuda iyi olduğunu ve örnek olacak sağlıklaştırma projelerini hayata geçirdiğini söyledi. Aşgın, “Çorum da Afyonkarahisar da tarih kokan iki şehir. Sokak sağlıklaştırması ve tarihin ihyası noktasında Afyonkarahisar’ın önemli işler yaptığını biliyoruz. Ekibimizle birlikte bu çalışmaları yerinde görelim istedik. Proje uygulanan alanlarda gerekli incelemelerde bulunduk ve bu tespitin doğru olduğunu bizzat müşahade etti. Afyonkarahisar başarmış. Bunu gördük. Bizim de Çorum Kalesi restorasyon, Tarihi Kültür Yolu, Saat Kulesi cephe sağlıklaştırması, Dikiciler Arastası restorasyonu ve Çöplü Arastası sağlıklaştırma projelerimiz var. Bunları daha kısa sürede, daha etkin bir şekilde Afyonkarahisar tecrübesinden de istifade ederek tamamlamış olacağız.” dedi.

“BEDESTEN SÖZÜMÜZÜ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Seçim döneminde tarihi görünümlü bir bedesteni Çorum’a kazandırma taahhüdünde bulunduklarını söyleyen Başkan Aşgın, “Gezerken burada bir bedesten gördüm. Çorum’da da böyle bir bedesten 1500’lü yıllarda mevcutmuş, daha sonra yıkılmış. Biz şehrin merkezine tarihi görünümlü, çok yönlü bir bedestenin inşa çalışmalarını başlattık. İnşallah tamamlandığında sizleri de Çorum’da misafir etmek isteriz” dedi.

“İŞBİRLİĞİYLE İKİ ŞEHRİMİZİ DE İHYA EDECEĞİZ”

Sokak sağlıklaştırması ve restorasyon tecrübelerini Çorum’la paylaşmaya açık olduklarını ifade eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Çorum Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarıyla birlikte Sokak Sağlıklaştırma Projelerimizi yerinde incelemek için şehrimize geldiler. Sabahtan beri de projenin uygulandığı yerlerde incelemelerde bulundular. Biz bu konuda fikir alışverişine açığız. Ekiplerimizi göndeririz, oradan ekipler buraya gelir. İkilli ilişkilerle iki şehrimizi de inşallah ihya etmeye çalışacağız” dedi ve ziyaretleri için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye heyetine teşekkür etti.

AŞGIN, ZEYBEK’E MEŞHUR ÇORUM LEBLEBİSİ HEDİYE ETTİ

Yapılan toplantının ardından Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e Meşhur Çorum Leblebisi hediye etti. Zeybek de Aşgın’a Unesco tarafından tescillenen Afyonkarahisar’a özgü lezzetlerden hediye etti.

